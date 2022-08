Fußball-Landesliga : SC Kapellen startet mit Sieg in Gladbach

Kapellen Kapellens Landesliga-Fußballer erwischten am ersten Saisonspieltag zwar nicht ihren besten Tag. Dennoch gewannen sie beim Oberliga-Absteiger mit 2:0.

Zumindest vom Ergebnis her gelang Björn Feldberg die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Zum Auftakt seiner zweiten Saison als Trainer des Fußball-Landesligisten SC Kapellen gewann er mit seiner Mannschaft beim 1. FC Mönchengladbach mit 2:0 (2:0). Klar, dass ihn die drei Punkte zufriedenstellten, der Vortrag seiner Truppe weniger. „Zwanzig Minuten haben wir gut gespielt, 70 Minuten aber gar nicht gut“, sagte Feldberg und fügte augenzwinkernd hinzu: „Es war dann insgesamt kein tolles Fußballspiel. Da hätten die Zuschauer eigentlich einen Teil ihres Eintrittsgeldes zurückbekommen müssen.“

Klar, dass Feldberg in Mönchengladbach, wo er bis 2020 zwei Jahre als Jugendcoach und Jugendkoordinator gearbeitet hatte, einige bekannte Gesichter wiedertraf. Mit dem neuen FC-Coach André Dammer hatte er in Korschenbroich sogar mal eine Saison zusammen gespielt, doch besondere Emotionen gab es beim dem Gastspiel in Gladbach keine. „Eine Rückkehr in die alte Heimat war das für mich nicht“, meinte Feldberg recht nüchtern. So kannten seine Spieler zumindest in der Anfangsphase auch kein Pardon mit dem Oberliga-Absteiger. Zwei schön herausgespielte Tore des neuen Stürmers Sherif Krasniqi (5.) und von Lorenz Kowalle (8.) stellten die Weichen für die Gäste schon früh auf Sieg. „Dann sind wir aber zu hektisch im eigenen Ballbesitz geworden, hatten unnötige Ballverluste und keine gute Staffelung mehr“, erklärte Björn Feldberg den deutlichen Leistungsabfall seiner Mannschaft.