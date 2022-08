Tennis : TC RW Grimlinghausen steigt gleich mit drei Mannschaften auf

Die Damen 40: (v.l.) Maike Hof, Irina Schröck, Sabine Höffken, Sabine Schulte, Iris Nötzel, Anja Dobler, Bettina Gerlach, Kristina Walz, Susanne Prinz. Foto: TCG

Neuss Rot-Weiss macht den Titel-Hattrick perfekt: Die Damen 40 steigen in die Niederrheinliga, die Herren 40 in die 2. Verbandsliga und die Herren 30 in die Kreisliga auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Auf ihrem Weg in die Niederrheinliga brachten die personell eh nicht üppig besetzten Tennis-Damen des TC RW Grimlinghausen auch zwei Knieoperationen und ein gebrochener Arm nicht aus der Spur. Obwohl über lange Phasen nur noch zu sechst, verdiente sich die Mannschaft in der Verbandsliga mit tadellosen Aufritten ihr Finale um den Aufstieg gegen den Tabellenzweiten und Mitfavoriten TC Babcock. Inzwischen wieder besser aufgestellt, machten Maike Hof, Irina Schröck, Sabine Höffken, Sabine Schulte, Iris Nötzel, Anja Dobler, Bettina Gerlach, Kristina Walz und Susanne Prinz mit dem 5:4-Erfolg den nicht erwarteten Coup perfekt.

Endlich mal dran waren auch die Herren 40 aus Grimlinghausen in der Bezirksliga. Zuletzt zwei Mal hintereinander als Vizemeister nur knapp gescheitert, durfte das Team um den Vorsitzenden Stephan Kappes über den Aufstieg in die 2. Verbandsliga jubeln. In der letzten Partie der Saison gelang ihm sowie Moritz Heißenberg, Sebastian Wulff, Jens Illien, Michael Steinhauer, Eric Grootens, Dirk Hartmann und Rens van der Kaiij ein 5:4-Sieg über die matchpunktgleiche TG Willich. Dabei fehlte in Christoph Lohwasser die Nummer eins.