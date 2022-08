Leichtathletik : Gehen als Vereinssport hoffähig machen

Ein im Rhein-Kreis noch ungewohntes Bild: Die DJK Novesia führt auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage das Gehen als Vereinssport ein. Foto: DJK Novesia

Neuss Die DJK Novesia integriert auf der Ludwig-Wolker-Anlage Gehwettkämpfe in den ersten Teil der neuen Sommerabendserie. Fortsetzung am 7. September.

Von Dirk Sitterle

Auf die Winter-Wurf-Serie folgt logischerweise die Sommerabendserie, dachten sich jedenfalls die Verantwortlichen in der Leichtathletik-Abteilung der DJK Novesia und fügten ihrem Portfolio neben dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Erftlauf, dem nun auch schon etablierten Sprintertag, den „KiLa-Tagen und den Regionsmeisterschaften ein weiteres Sportevent hinzu.

Doch die Premiere der Sommerabendserie bot auf der Ludwig-Wolker-Anlage zusätzlich zu den klassischen Disziplinen wie 200 Meter, Langsprint, 2000 und 5000 Meter sowie Kugelstoßen, Hochsprung Diskus- und Speerwurf ein echte Besonderheit: Die DJK versuchte sich an einem Gehwettkampf über die Distanzen von 1000, 2000 und 3000 Metern. „Das Gehen als Vereinssport ist in Neuss eher nicht so verbreitet“, weiß Chef-Organisator Alexander Gritz. Er, im Klub eigentlich B-Trainer für Sprint und Hürden, hatte sich nach einem Sichtungstraining der Landestrainerin Aina Mikrikow-Warnt im Herbst 2021 auf der Bezirkssportanlage am Jean-Pullen-Weg mit einigen Mitstreitern aus den Reihen der DJK Novesia für die Idee erwärmt, diese zuletzt durch die Silbermedaille von Christopher Linke bei den European Championships in München in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit gerückte leichtathletische Disziplin zu pushen.

Info Sommerabendserie der DJK Novesia geht weiter Fortsetzung Für den 7. September lädt die DJK Novesia zum zweiten Teil der Sommerabendserie ein. Hier sind dann die Kurzstrecken, Würfe und zusätzlich für die Jugend U14 und U16 die 800 Meter und die 1500 Meter Hindernis mit Wassergraben ausgeschrieben. Meldungen Sind über Lanet3 möglich.

Durchaus mit Erfolg: Mittlerweile bietet Aina Mikrikow-Warnt an der Pomona jeden Freitag ein Stützpunkttraining des Landesverbandes an. Gritz: „So ist dann das Gehen als Wettkampf nach Neuss gekommen, und inzwischen haben sich Vereine aus Düsseldorf, Pulheim, Moers und Engelskirchen gemeldet. Besonders freuen wir uns darüber, dass jetzt Luis Fiedler an den Start gegangen ist. Er trainiert bei Aina Mikrikow-Warnt im Landeskader und war in diesem Jahr Siebter bei den Deutschen Meisterschaften.“ Insgesamt waren in Neuss über die unterschiedlichen Distanzen 17 Athleten- und Athletinnen im Einsatz. Über 1000 Meter gewann Kalinda Achazi von der DJK in 5:46,46 vor ihrer Vereinskollegin Sigrun Jindra in 6,10:88 Minuten. Über 2000 Meter lag Alva Reindl (Moerser TV) in 11:55,59 Minuten vorne, ihr folgte Asya Canikoglu (ART Düsseldorf) in 13:03,21 Minuten auf Platz zwei.

Über das Gehen hinaus bot der laue Abend indes auch noch andere Höhepunkte: Den 2000-Meter-Lauf der Altersklasse M15 beendete Konrad Wienold in 7:00,57 Minuten als Erster, Jenne Friese lag im Ziel als Siegerin der W14 in 8:13,09 Minuten eine Sekunden vor Felia Gerdes (alle DJK Novesia). Pia Kuhlmann (ART Düsseldorf) stand in der W15 mit 8:22,78 Minuten ganz oben auf dem Podest. Den Lauf über 5000 Meter gewann Sebastian Minke (Preußen Krefeld) in 18:00,33 Minuten vor Maike Pfitzmann (TV Angermund) und Dariusz Merker von den Gastgebern. Für die unermüdliche Ute Jenke stand die Zeit von 22:35,41 Minuten zu Buche.

Im Hochsprung maßen sich zum Debüt zwar nur fünf Athleten, dafür deckten sie die Altersspanne von zwölf bis 85 Jahre ab. „Super-Oldie“ Gerhard Adams vom LC Rehlingen meisterte dabei immerhin die Höhe von 1,04 Meter. Den Gesamtsieg sicherte sich Adrian Pluta (DJK Novesia) mit 1,64 Meter vor Benjamin Frerich vom Team Voreifel mit 1,44 Meter. Die Kugelstoß-Konkurrenz der Altersklasse weibliche Jugend U20 sah Luisa Klaus (DJK Novesia) mit der Vier-Kilogramm-Kugel in 11,83 Metern auf Rang eins. Ein Zentimeter weniger reichte Celia Hagt vom Düsseldorfer Sportverein 04 zum Sieg in der Altersklasse W30. Mit der drei Kilogramm schweren Kugel erreichte Annica Gritz mit 9,09 Metern den ersten Platz in der W15, ihr nach tat es Angela Schädlich (beide DJK Novesia) in ihrem letzten Jahr in der W55 mit 10,22 Metern. In diesem Wettbewerb versuchte sich auch Gerhard Adams, der die Drei-Kilogramm-Kugel außerhalb der Wertung auf die Marke von 7,85 Meter setzte.