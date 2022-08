VfR Fischeln verliert beim FC Büderich : Linus Jarks leitet mit einem Foul die Wende ein

Büderich Fußball-Landesligist VfR Fischeln verliert zum Saisonauftakt beim Aufsteiger FC Büderich aufgrund einer zu hohen Feherquote mit 1:3. Dabei lagen die Gäste bis kurz vor der Pause in Führung.

Der Start in die Fußball-Landesliga ist dem VfR Fischeln missglückt. Zum Saisonauftakt unterlagen die Krefelder beim Aufsteiger FC Büderich mit 1:3 (1:1). Hauptursache für die Niederlage war eine zu hohe Fehlerquote, die dem Aufsteiger zu seinen Treffern verhalf. Aber auch in der Offensive hatte der VfR Probleme. Denn in Robin Fuhrmann, Dario Krezic und Aliu Sumaila fehlten wichtige Kräfte. Einen guten Eindruck in der Sturmspitze hinterließ Kevin Bodden. Doch dem erfahrenen Angreifer fehlten die passenden Mitspieler, um sich entscheidend einbringen zu können.