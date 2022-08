Tennis : Nachwuchs des TC BW Neuss trumpft groß auf

Neuss Die Brüder Jou und Calvin Gnjidic holen sich im Doppel die Verbandsmeisterschaft. Im Einzel triumphiert Jou Gnjidic, Patrick Michalski erreicht das Finale.

(sit) Zu seiner ganz persönlichen Spielwiese machte der Nachwuchs des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss die auf der Platzanlage des Leistungszentrums TVN in Essen ausgetragenen Verbandsmeisterschaften der Junioren. In der Altersklasse U14 männlich stieß Calvin Gnjidic bis ins Viertelfinale vor, erst dort unterlag er Ilian Mechbal vom Netzballverein 1898 Velbert mit 3:6 und 2:6. Sein jüngerer Bruder Jou Gnjidic kam sogar ins Finale. Und mit einem Zweisatzsieg (6:4, 6:4) über Titelverteidiger Shinnosuke Ryota vom TC Kaiserswerth sicherte sich der Neusser schließlich auch die Verbandsmeisterschaft. Im Vorjahr hatte Jou Gnjidic den Deutschen Hallenmeistertitel in der Altersgruppe U12 unter Dach und Fach gebracht. Einen weiteren Erfolg verbuchten die „Gnjidic-Brothers“ im Doppel: Erst im Endspiel der Altersklasse U14 mussten sie sich Ilian Mechbal/Shinnosuke Ryota knapp mit 3:6 und 6:7 geschlagen geben. Erst seit diesem Sommer trainiert Patrick Michalski beim TC Blau-Weiss, ab der Wintersaison wird er die Neusser Mannschaften dann als Teammitglied verstärken. In Essen trumpfte er in der Altersklasse U16 groß auf. Sein Höhenflug endete erst im Finale, das er mit 6:4, 3:6 und 3:6 gegen Jamie Mackenzie vom TC Kaiserswerth verlor.