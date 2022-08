Frauen-Fußball : Startschuss in der Landesliga steht bevor

Tobias Haitz trainiert jetzt die Frauen des SV Rosellen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Absteiger SV Hemmerden und Aufsteiger SG Kaarst wollen sich neben dem SV Rosellen in der Landesliga etablieren. In Rosellen hat ein neuer Trainer mit Profierfahrung die Verantwortung übernommen.

Von Noah Knothe

Die Fußball-Landesliga der Frauen startet am Sonntag mit dreifacher Vertretung aus dem Rhein-Kreis Neuss in die neue Saison.

SV Hemmerden - SC Bayer 05 Uerdingen. Ein großer Umbruch musste her beim SV Hemmerden. Nach dem Abstieg aus der Niederrheinliga mit nur drei Punkten musste sich die Mannschaft von Peter Compes neu aufstellen. „Das Team muss sich noch zusammenfinden“, sagt der Coach. Das Ziel des SV ist klar: Der Klassenerhalt soll her. Dennoch sieht Compes in seinem Kader noch einige Schwächen. „Es sind vor allem Spielerinnen aus der Bezirks- und Kreisliga gekommen, die müssen wir erstmal auf Landesliganiveau bringen“, erklärt er. Dabei sieht er das taktische Verständnis als ausschlaggebend. Zudem fordert er, dass seine Mannschaft als geschlossene Einheit auftritt. „In der Vorbereitung haben wir das schon gut gemacht“, lobt Compes. Mit dem SC Bayer Uerdingen wartet jedoch gleich ein harter Brocken auf die Absteiger, zudem startet das Team mit einem großen Handicap. „Wir haben in der vergangenen Saison eines der letzten fünf Spiele absagen müssen, deshalb haben wir bereits drei Minuspunkte auf dem Konto. Da fehlt mir das Fingerspitzengefühl des Verbandes“, sagt Compes.

SG Kaarst - SC Victoria Anrath. 23 Siege und eine Niederlage, 117 Tore und nur 10 Gegentore - das ist die starke Bilanz mit der die SG Kaarst aus der Bezirksliga aufgestiegen ist. Nun möchte die Mannschaft von Ludger Vernaleken in der Landesliga angreifen. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, aber ich bin mir sicher, dass wir mithalten können“, meint er. Im Niederrheinpokal sind die Kaarster nach einer 16:1 Machtdemonstration gegen den Kreisligisten SV Sonsbeck bereits eine Runde weiter, nun wartet der SV Heißen aus der Niederrheinliga. Die offensiv ausgerichtete Mannschaft konnte laut Vernaleken bisher mit ihren schnellen Flügelspielerinnen punkten. „Es wird nicht mehr so leicht wie in der Vorsaison, trotzdem wollen wir weiter offensiv spielen“, verrät der Trainer. Auch gegen die ambitionierten Anratherinnen sieht er am Sonntag gute Chancen auf einen Punktgewinn.