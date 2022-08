Handball : Oberliga-Team des TSV Bayer zeigt sich in neuem Gewand

Dormagen Die neue Oberliga-Saison startet für die Dormagener am Samstag um 19 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Lokal- und Dauerrivalen Longericher SC II.

(sit) Gerade einmal knapp drei Monate ist es her, dass die Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen im letzten Spiel der Oberliga-Saison 2021/2022 der HSG Refrath/Hand mit 30:33 unterlag und den Handballern aus Bergisch Gladbach damit den Aufstieg in die Regionalliga Nordrhein überlassen musste.

Aber nach recht kurzer Pause und damit knackiger Vorbereitung geht es nun schon wieder in die Vollen. Die neue Spielzeit am Mittelrhein startet für die Dormagener am Samstag um 19 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim Dauer- und Lokalrivalen Longericher SC II. Die Liga hat sich nicht geändert, das Personal dafür umso mehr. Neu ist zum Beispiel Martin Berger: Der Leiter Leistungssport Nachwuchs am Höhenberg betreut in Dormagen genau wie sein Vorgänger David Röhrig, der zum Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau gewechselt ist und Bayer somit zukünftig als Konkurrent begegnen wird, sowohl die U19 (A-Jugend) als auch die U23 (Oberliga Mittelrhein). Das Konzept bleibt ebenfalls gleich: Die Spieler der A-Jugend-Bundesliga sollen hier bereits möglichst viel Erfahrung im Herrenbereich sammeln können. Entsprechend dünn wäre der Kader Bergers, würde man alle A-Jugendlichen abziehen. Dann blieben lediglich die beiden Torhüter Matthias Broy und Cornelius Dahmen, der neue Linksaußen Mika Pedack, der Rückraumlinke Janis Beckers, der Rückraumrechte Florian Träger und der Rechtsaußen Daniel Stein übrig.