Fußball-Landesliga : Holzheim sucht noch nach der Bestform

Nach einer langwierigen Verletzung steht Joel Trotzki (Mitte) der Holzheimer SG zum Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga wieder zur Verfügung. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Nach fast sieben Wochen Vorbereitung startet die Holzheimer SG am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den ASV Süchteln in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Bei den Zielen ist Trainer Hamid Derakhshan zurückhaltend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass Fußballmannschaften kurz vor dem Saisonstart nicht so recht wissen, wo ihr Leistungsvermögen einzuordnen ist. Das sieht beim Landesligisten Holzheimer SG vor seinem Auftaktmatch am Freitag (20 Uhr) daheim gegen den ASV Süchteln nicht anders aus. Was Trainer Hamid Derakhshan allerdings mit Sicherheit zu sagen weiß: „Wir hatten in der Vorbereitung gute und weniger gute Momente. Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, es ist aber von Woche zu Woche besser geworden.“

Als Grund für die Rückstände sieht der HSG-Coach die recht hohe Anzahl an Sommerzugängen an. Weil einerseits Abgänge kompensiert werden mussten, andererseits der Kader wegen einer Vielzahl an Verletzungen in der Vorsaison breiter aufgestellt werden sollte, müssen sich die Holzheimer Fans an zehn neue Namen gewöhnen. Da reichten auch fast sieben Wochen in der Vorbereitung nicht, um den Integrationsprozess auf dem Platz vollends abzuschließen. „Die Abläufe müssen sich noch finden. Ich denke, wir sind aktuell so bei 70 bis 80 Prozent“, betont Hamid Derakhshan. Der schwierige Prozess auf dem Feld spiegelt sich auch in den Testspielergebnissen wider. Auffällig ist die hohe Anzahl an Gegentoren, andererseits haben die Holzheimer auch selbst häufig getroffen. Besonders krass war der Kontrast, als es zunächst daheim eine 0:8-Klatsche gegen den Mittelrheinligisten FC BW Friesdorf setzte und nur eine Woche später an selber Stelle der Gruppe-2-Landesligist SV Scherpenberg 9:2 abgezogen wurde. „Es gibt bestimmt viele Mannschaften, die eine ähnliche Problematik wie wir haben“, glaubt Derakhshan, der andererseits sehr zufrieden ist, wie die Neuzugänge im Verein angekommen sind. „Da hat sich ausgezahlt, dass wir früh mit dem Teambuilding begonnen haben. Eine unserer Stärken ist der besondere Zusammenhalt und das scheint auch weiter so zu sein.“

Info Der HSG-Kader für die neue Landesliga-Saison Tor: Nico Bayer, Patrick Herzke, Tim-Alexander Müller Abwehr: Yakup Akbulut, Leon Borkwoski, Steven Dyla, Maurice Heylen, Tom Nilgen, Pascal Schneider, Joel Trotzki Mittelfeld: Baran Bal, Milad Baneshi, Malte Boermans, Moritz Nischann, Christos Pappas, Jan Rakow, Stephan Wanneck, Paul Wolf, Onurcan Yazgili Angriff: Yannick Joosten, Jannick Michalsky, Dustin Orlean, Fynn Reiß, Riku Tome, Shayan Nejatteimoury

Ein Faktor, der in der vergangenen Saison sicher dazu beigetragen hat, dass Holzheim in der Rückrunde ziemlich schnell die Weichen Richtung Klassenverbleib stellen konnte und in der Endabrechnung als Tabellenvierter zu den positiven Überraschungen gehörte. Der HSG ist allerdings klar, dass der Höhenflug jetzt nicht automatisch so weitergeht, trotz der teils auch namhaften Verstärkungen. Mit nur noch 13 Mannschaften ist die Gruppe 1 weiter geschrumpft, hat aber aus Sicht von Derakhshan an Qualität zugelegt. „Die Liga ist viel stärker geworden“, sagt er. Für einen besonderen Qualitätsschub sorgt Aufsteiger FC Büderich, der mit Spielern aus höheren Ligen gespickt ist. Die Truppe aus Meerbusch sieht der HSG-Coach sogar als Titelkandidat Nummer eins an, noch vor dem Lokalrivalen SC Kapellen und dem 1. FC Viersen, vorige Saison punktgleich hinter den Kapellenern Dritter. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Leistungsvermögen des Oberliga-Absteigers SC Düsseldorf-West, der einen großen Umbruch hinter sich hat.