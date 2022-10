Handball-Regionalliga : Der Neusser HV steht in Aachen am Scheideweg

Der Neusser HV steht in Aachen am Scheideweg

NEUSS Die NHV-Handballer könnten mit einem Auswärtssieg den Anschluss ans Mittelfeld schaffen, eine Niederlage würde vorerst Abstiegskampf bedeuten.

„Es ist ein eminent wichtiges Spiel für uns“, betont der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Bei einem Erfolg schaffen wir den Anschluss ans Mittelfeld und bei einer Niederlage befinden wir uns erst einmal mitten im Abstiegskampf.“ Personell sah es in der Vorwoche gar nicht gut aus, denn bei den Trainingseinheiten fehlten gleich sieben Spieler. Angefangen beim Langzeitverletzten Dustin Franz, dessen Probleme mit der Achillessehne jedoch mittlerweile fast behoben scheinen. „Wir hoffen, dass er Ende des Monats wieder angreifen kann“, erklärt Jurisic. Weiter fehlten Tim Dicks, der sich bei einem Arbeitsunfall eine Rippenprellung zuzog, Daniel Zwarg zwickt es in der Schulter, Justin Kauwetter befand sich im Urlaub. Lukas Menze hat Rückenprobleme, Björn Thanscheidt hat Corona und Lukas Menze plagen Rückenprobleme. In dieser Woche meldeten sich die meisten Spieler aber zurück und sind aller Voraussicht nach auch in Aachen dabei.