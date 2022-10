Fußball-Bezirksliga : Topspiel steigt in Gnadental

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga empfängt die DJK den VdS Nievenheim. Dass der Aufsteiger so weit vorne mitmischt, ist eine Überraschung. Wevelinghoven trifft auf Bayer.

BV Wevelinghoven (14.) – TSV Bayer Dormagen (11.). Für beide Mannschaften läuft es in dieser Saison nicht wie geplant. Der TSV wollte nach einer enttäuschenden letzten Saison in dieser Spielzeit wieder ganz oben mitmischen, jedoch patzt das Team von Trainer Frank Lambertz zu häufig. „Die Qualität in unserem Kader ist unbestritten, unser Problem liegt im Kopf, daher wäre ein Erfolgserlebnis jetzt wichtig“, meint er. Lambertz muss jedoch auf den gesperrten Innenverteidiger Patrick Aldenhoff verzichten, in Lukasz Koziatek steht am Sonntag somit erneut nur ein gelernter Innenverteidiger im Dormagener Kader. Obwohl Niklas Schubert wieder zurück im Training ist, ist ein Einsatz gegen Wevelinghoven unwahrscheinlich. Auch der BVW brauch dringend Punkte. Das rettende Ufer liegt bereits vier Zähler entfernt. „Wir haben uns jetzt einiges vorgenommen, wir müssen dringend wieder was Zählbares einfahren“, sagt BVW-Coach Jesco Neumann. Dennoch hat sich das Wevelinghovener Hauptproblem, Tore schießen, auch in dieser Saison etabliert. Mit nur zwölf erzielten Toren in neun Partien stellt der BVW die drittschwächste Offensive der Liga. „Wir haben in den letzten Wochen den Trainingsfokus auf die Offensive gelegt, um das Problem in den Griff zu bekommen“, meint Neumann.