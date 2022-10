3. Tischtennis-Bundesliga : DJK-Damen peilen vierten Sieg an

Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier (hinten) ist am Sonntag für die DJK Holzbüttgen im Einsatz. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Die Drittliga-Tischtennisspielerinnen der DJK Holzbüttgen haben einen starken Start in die Saison hingelegt. Daheim gegen Fritzdorf wollen sie daran anknüpfen.

Drei Spiele, drei Siege. Besser hätte der Auftakt für die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga nicht laufen können. Dabei gewannen die Kaarsterinnen zunächst in überzeugender Manier das West-Derby gegen Borussia Düsseldorf mit 6:0, um danach zwei Auswärtssiege im hohen Norden beim VfL Kellinghusen (6:4) und SC Poppenbüttel (6:3) nachzulegen. Folgerichtig zählt die DJK-Auswahl als aktueller Spitzenreiter mit 6:0 Punkten zu den Topteams in der Liga und geht am Sonntag als Favoritin in die Heimbegegnung gegen den TTC GW Fritzdorf.

Das Team aus der Nähe von Bonn wartet bisher noch auf den ersten Sieg. Bisher stehen eine klare 0:6-Niederlage gegen den TTC Langen und ein 5:5-Unentschieden gegen den TTK Großburgwedel auf dem Konto der Grün Weißen. Die Kaarsterinnen wollen nichts anbrennen lassen und mit ihrer Spitzenspielerin Nadine Bollmeier antreten. Die frühere deutsche Nationalspielerin ist zuversichtlich: „Ich denke, für Sonntag stehen unsere Chancen ganz gut, auch wenn ich mich tatsächlich noch nicht mit der Mannschaft von Fritzdorf befasst habe. Aber ich denke, mit der Aufstellung, so wie es geplant ist, haben wir gute Chancen und sind eher in der leichten Favoritenrolle.“ Außer ihr sollen Martyna Dziadkowiec, Jana Vollmert und Karlijn van Lierop die Punkte für die DJK holen. DJK-Kapitänin Jana Vollmert warnt aber vor Überheblichkeit: „Ich hoffe natürlich, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen können. Aber Fritzdorf hat wirklich ein sehr junges Team und ich kann mich noch gut an die Partie damals in Fritzdorf erinnern. Die kämpfen wirklich bis zum letzten Punkt und ich glaube, sie werden es uns nicht einfach machen.“