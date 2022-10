Fußball-Kreisliga A : SV Grieth hat den Abstiegskampf angenommen

Trainer Peter Franke durfte in Walbeck zufrieden feststellen, dass seine Spieler den Ernst der Lage begriffen haben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Nach der überzeugenden Vorstellung beim 3:0 in Walbeck möchte die Mannschaft in den nächsten Kellerduellen weitere Siege folgen lassen.

Das ist dann mal eine Ansage an die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Mit dem 3:0 beim Bezirksliga-Absteiger SV Walbeck hat der SV Grieth ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Mit dem zweiten Saisonsieg verringerte die Mannschaft den Rückstand auf Platz 13, der am Saisonende die Rettung bedeutet, auf drei Punkte. Entsprechend zufrieden zeigte sich Grieths Trainer Peter Franke nach dem gelungenen Auftritt am Walbecker Bergsteg: „Wir haben endlich einmal so gegen den Ball gearbeitet, wie es im Abstiegskampf erforderlich ist.“

Der erfahrene Coach weiß ganz genau, dass sich der SV Grieth in der laufenden Saison auf eine lange Zitterpartie einstellen muss. In der vergangenen Spielzeit qualifizierte sich das Team zwar auf den letzten Drücker für die Aufstiegsrunde. Doch das ist kein Maßstab. Franke schätzt die Leistungsstärke seiner Mannschaft realistisch ein.

„In der vergangenen Saison hat das Team am und häufig sogar über dem Limit agiert. Das lässt sich nun einmal nicht so einfach wiederholen“, sagt der Coach. Zumal in der Vorbereitung die Hierarchie in der Mannschaft durcheinandergeraten sei, weil viele Spieler wegen Verletzungen oder Erkrankungen gefehlt hatten.

„In den vergangenen Wochen haben meine Trainerkollegen und ich viele Gespräche mit den Spielern geführt. Der Erfolg in Walbeck geht alleine darauf zurück, dass alle verstanden haben, dass wir mitten im Abstiegskampf stecken und jede Woche unsere Leistung bringen müssen.“