Skaterhockey-Bundesliga : Kaarster können Einzug ins Play-off-Halbfinale klarmachen

Kaarst Die Voraussetzungen sind gut für die Crash Eagles, um den nächsten Schritt Richtung Meistertitel zu machen. Doch bei den Duisburg Ducks ist Vorsicht geboten.

„Es wird sicher ein heißer Kampf werden, in der vermutlich ausverkauften Sporthalle Süd“, sagt Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Er muss es wissen, schließlich hat er in Sachen Skaterhockey schon ziemlich alles miterlebt. Auch den bislang letzten Meistertitel der Kaarster im Jahr 2018. Die Ducks, die den DM-Titel zuletzt 2008 für sich verbuchten, wollen naturgemäß ein vorzeitiges Saisonende verhindern. Zum Vorteil gereicht ihnen am Samstag, dass sie auf der kleineren Spielfläche in heimischer Halle sicher besser agieren können als in Kaarst. In der Normalrunde konnten sich die Crash Eagles bei den Ducks zwar klar durchsetzen, allerdings waren die Gastgeber damals auch nicht in der aktuellen Verfassung. „Daher gilt es, auch dieses Spiel mit voller Konzentration anzugehen“, betont Georg Otten.