Sport in Neuss : Starke Reuschenberger beim Rheinlandcup-Finale

Neuss Die Aktiven des ausrichtenden SSV überzeugten in heimischen Gefilden. Eine Ehrenamtlerin wurde zudem für ihr Engagement ausgezeichnet.

In den Schülerklassen gewannen Lara Schenkendorf und Finn-Lukas Schmidt souverän ihre Klassen. Ihr Mannschaftskollege Benedict Matula kam auf Platz zwei an. Landesmeisterin Mulan Meng wurde in der Juniorinnenklasse gute Zweite. Diesen Platz konnte Pascal Heine in der Juniorenklasse ebenfalls gewinnen. Die Damen Marie Glombitza und Fabienne Matula holten sich die Plätze drei und vier. In der starkbesetzen Herrenklasse liefen Melvin Spicker (drei Fehler) und Tobias Urbach (ein Fehler) und Daniel Kapp über vier Kilometer auf die Ränge zwei, drei und fünf. Andreas Heine kam in der Herren-II-Klasse auf einen starken vierten Platz. Corinna Glombitza (2.) und Jürgen Hillen (3.) konnten in ihren jeweiligen Altersklassen ebenfalls sehr gute Plätze herauslaufen.

In den Laserklassen, wo zudem die Landesmeistertitel vergeben wurden, gab es weitere gute Platzierungen. In der Kinderklasse C wurde Lennard Thiel Landesmeister. Léon Barth wurde Vizelandesmeister. Mia und Leopold Knötzinger kamen auf die Ränge fünf und sieben. In der Kinderklasse B konnte Emma Moises mit einem fehlerfreien Schießen (als einzige Starterin im gesamten Feld) im Ziel über Silber jubeln. Julius Mainz wurde Vierter. In der Kinderklasse A wurde Hannah Siegberg Zweite. Im abschließenden Target Sprint konnten die Reuschenberger ebenfalls überzeugen. Finn-Lukas Schmidt kam in der Schülerklasse auf Rang drei. In der Klasse Junioren wurde Pascal Heine ebenfalls Dritter. Melvin Spicker konnte in der Herrenklasse über Gold jubeln. Auf Podium kam als Dritter auch Tobias Urbach. In der Damenklasse konnten Marie Glombitza und Tabea Schmidt einen Reuschenberger Doppelsieg feiern.