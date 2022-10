Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. will den Keller schnell wieder verlassen

Thomas Geist sieht seine Mannschaft nicht chancenlos. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter drückt der Schuh in der Offensive. Dennoch rechnet sich der Vorletzte Chancen aus, in Lintfort für eine Überraschung sorgen zu können.

Die Spieler des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter blieben in der Heimpartie gegen den PSV Wesel weit unter ihren Möglichkeiten. So gab es verdientermaßen eine glatte 0:3-Niederlage, die zur Folge hatte, dass die Kicker um Trainer Thomas Geist in der Landesliga auf den vorletzten Platz abgerutscht sind. „Die Lage ist ernst, doch nicht hoffnungslos“, sagt Geist. Seine Mannschaft ist zwar vorerst im Tabellenkeller angekommen, kann jedoch in der ausgeglichenen Klasse mit nur einem Sieg den Kontakt zum Mittelfeld der Tabelle wieder herstellen.

Am Sonntag ist die Mannschaft ab 15.30 Uhr bei Fichte Lintfort gefordert. Speziell in der Offensive hat die SV Hö.-Nie. noch Luft nach oben. Mit nur sieben geschossenen Toren stellt das Team aktuell die schwächste Sturmreihe der Liga. Was aber nicht allein an den Angreifern liegt, die oftmals in der Luft hängen. Ihnen fehlt auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld und der Abwehr. Viel zu oft sind sie auf sich allein gestellt.

„Man kann immer mal hinfallen, man muss aber auch wieder aufstehen“, sagt Geist, der in Lintfort wieder auf Stammkeeper Dominik Langenberg zurückgreifen kann. Somit fehlt ihm lediglich noch der angeschlagene Dustin Eichholz, der das Training aber wieder aufgenommen hat.