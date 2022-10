Einsatz in Neuss : Kaarster Straße nach Pkw-Unfall gesperrt

Einsatz in Neuss

Neuss Bei einem Verkehrsunfall in der Neusser Nordstadt sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

(jasi) Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagabend um 20.08 Uhr auf die Kaarster Straße alarmiert. Dort ereignete sich auf Höhe der Einmündung Viersener Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, sicherten die Kräfte die Einsatzstelle und befreiten die eingeklemmte Person mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes schonend aus ihrem Fahrzeug. Nach etwa 20 Minuten konnte die eingeklemmte Person befreit werden und wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst betreut und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.