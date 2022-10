Tischtennis : Ungewohnte Bezirksmeisterschaften

Michael Servaty tritt bei den Bezirksmeisterschaften an. Foto: rust

Rhein-Kreis Die Tischtennisspieler aus dem Rhein-Kreis, die bislang einen Freibrief für einen Start bei den Landesmeisterschaften bekamen, müssen sich dieses Jahr umstellen.

Am Wochenende werden in der Essener Sporthalle an der Haedenkampstraße die Titel bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften vergeben. Sowohl bei den Damen als auch den Herren geht es am Sonntagmorgen um 10 Uhr los. Bei den Herren ist ein Spieler dabei, der dieses Turnier kaum noch kennt.

„Ich weiß gar nicht mehr, wann ich überhaupt das letzte Mal die Bezirksmeisterschaften gespielt habe“, sagt der Neusser Michael Servaty, der aktuell für den Drittligisten SV Union Velbert aktiv ist. Servaty, der lange Zeit für die TG Neuss und die DJK Holzbüttgen gespielt und bei Deutschen Meisterschaften schon mal einen Satz gegen Timo Boll gewonnen hat, war meistens von den Titelkämpfen auf Bezirksebene freigestellt und direkt für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Freistellungen gibt es aber in diesem Jahr zumindest bei den Herren nicht. So nimmt Servaty die Herausforderung an. Er hat sich einiges vorgenommen hat und sieht sich selbst in guter Verfassung: „Ich werde die Bezirksmeisterschaften wie jedes andere Turnier auch angehen. Wenn ich ähnlich spiele wie beim letzten Wochenende in Borsum und Oldenburg, dann werde ich schwer zu schlagen sein.“

Sein Ziel ist die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft. Er sieht seine fünf Teamkollegen vom SV Union Velbert, darunter in Karl Walter ein weiterer Neusser, als stärkste Konkurrenz. Außerdem traut er seinem bisherigen Teamkollegen Ewgenij Milchin vom SC Buschhausen einiges zu. Deutlich zurückhaltender ist Kreismeister Max Reinartz vom TTC BW Grevenbroich: „Ich werde einfach versuchen, möglichst gut zu spielen und Spaß zu haben. Viel erwarte ich natürlich nicht. Mit einem gewonnenen Spiel wäre ich schon zufrieden.“ Außer ihm sind vom Tischtennis Kreis Neuss/Grevenbroich noch die beiden NRW-Liga-Spieler David Kümpel (DJK Holzbüttgen) und René Holz (TTC BW Grevenbroich) sowie Landesliga-Akteur Mark Peiffer von der SG Gierath qualifiziert.

Bei den Damen ist Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier von der DJK Holzbüttgen von den Bezirksmeisterschaften genauso freigestellt wie Katharina Michajlova vom PSV Oberhausen. Mit Blick auf die Landesmeisterschaften, die am 21. Und 22. Januar in Waltrop stattfinden, lässt sich Bollmeier noch einen Start offen: „Mal schauen, wie da die Lage und wie meine Form ist. Prinzipiell bin ich da aber nicht abgeneigt“, sagt sie. Ob auch DJK-Spielerin Jana Vollmert direkt ein Ticket zu den Westdeutschen Meisterschaften bekommt, ist noch fraglich. Sie steht für Sonntag auf der Teilnehmerliste, wird allerdings definitiv nicht in Essen starten, weil sie zeitgleich mit ihrer Mannschaft in der 3. Bundesliga daheim gegen den TTC GW Fritzdorf antritt.