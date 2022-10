Fußball-Kreisliga A : Mehr Krisengipfel geht nicht

Cengiz Yavuz ist der neue Coach des 1. FC-Süd. Foto: Fupa

Grevenbroich Der 1. FC-Süd und der TuS Grevenbroich treffen als einstige Aushängeschilder des Fußballkreises im Stadtderby und Kellerduell der Kreisliga A aufeinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Letzter gegen Vorletzter, Stadtderby, Süd gegen TuS – der zehnte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A steht ganz im Zeichen des Grevenbroicher Krisengipfels. Die stolpernden Grevenbroicher Traditionsvereine treffen am Sonntag (15 Uhr) aufeinander. Für beide Mannschaft zählt im Lokalduell nur eins: drei Punkte!

Wer vor 15 Jahren behauptet hätte, der 1. FC Grevenbroich-Süd und der TuS Grevenbroich treffen einmal in dieser Konstellation in der Kreisliga A aufeinander, der wäre wohl spöttisch ausgelacht worden. Von 2006 bis 2011 duellierten sich Süd und der TuS noch regelmäßig in der Landesliga, zählten damals zu den besten Vereinen im Kreis. Dann begann der dramatische Niedergang. Süd stieg 2011 aus der Landesliga ab und fand sich schon 2014 in der Kreisliga A wieder. Seitdem versuchen die Südstädter sich vergeblich an der Rückkehr in die Bezirksliga. Der TuS Grevenbroich, der 2006 sogar noch in der Verbandsliga (heute Oberliga) kickte, verabschiedete sich 2013 aus der Landesliga und musste 2019 nach sechs Jahren Bezirksliga ebenfalls den Gang in die Kreisliga A antreten. „Das ist schon erschreckend, aber es hat sich bei beiden Vereinen so eingeschlichen. Natürlich ist das schade, aber das ist der Lauf der Zeit“, meint TuS-Trainer Jörg Gartz, der zu den Glanzzeiten selbst noch für den TuS auf dem Platz stand. Jetzt kämpfen beide Teams darum, nicht ganz in der Bedeutungslosigkeit des Fußball-Kreises zu verschwinden.

Mit zwei Siegen und schon sieben Pleiten steht der TuS Grevenbroich auf dem vorletzten Platz, Grevenbroich-Süd ist nach neuen Spieltagen (vier Remis, fünf Niederlagen) sogar noch sieglos und hält die Rote Laterne. „Das wird ein Riesen-Krisengipfel“, meint Gartz. Die nun sechs Spiele andauernde Pleiten-Serie des TuS erklärt er sich so: „Wir haben zu viele Ausfälle und der Kader ist zu klein. Wir können das nicht kompensieren.“ Inzwischen hat Gartz mehrere A-Jugendliche in sein Team hochgezogen. Hoffnung macht ihm, dass seine Mannschaft zuletzt hinten stabil stand und immer Chancen kreierte. „Wir müssen jetzt nur mal Tore schießen. Uns fehlt vorne einfach der Knipser“, so Gartz. Im Stadtderby wird es für ihn aber vor allem eine Frage der Mentalität.

In der Südstadt herrscht nach dem Trainerwechsel Aufbruchstimmung. Cengiz Yavuz soll das kriselnde Top-Team endlich wieder in die Spur bringen. Nach den ersten zwei Trainingseinheiten hat der neue Coach ein gutes Gefühl: „Ich bin positiv überrascht. Ich weiß nicht, warum die Jungs Letzter sind. Das Training war wirklich super, es ging richtig zur Sache.“ Vor dem Derby will er die Spieler vor allem mental packen. „Ich werde hier jetzt nicht großartig anfangen zu experimentieren. Die Jungs müssen jetzt alles was vorher abhaken und nach vorne schauen. Ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen“, so Yavuz.