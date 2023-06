Europameisterschaften in Litauen Moderne Fünfkämpferinnen des NSV holen dreimal Silber

Beim Fechten musste sie sich mit 23 Siegen bei nur zwölf Niederlagen lediglich ihrer Teamkollegin Fine Unterberger geschlagen geben. Im für das Springreiten ins Programm genommenen Obstacle Race (Hindernislauf) verbesserte Sarah Dicks ihre Bestzeit um gut zehn Sekunden und begab sich damit weiterhin in den Top 5 liegend auf die Schwimmdistanz von 200m Freistil. Da es nur 13 Minuten später direkt in den Laserrun über 5x600 Meter ging, blieb sie klar unter ihrer Bestleistung. In dem spannenden Rennen sicherte sich Fine Unterberger am Ende Silber. Dicks konnte mit starken Schießleistungen ihren Platz in den Top 10 halten. Gemeinsam mit Unterberger sowie der ebenfalls vom OSC Potsdam kommenden Emma Fräßdorf sicherte sie sich durch ihre guten Einzelleistungen Platz zwei in der Teamwertung.