Sportlich in Hückeswagen Mifune erfolgreich in den Niederlanden

Als erste Kampfpaarung trafen ausgerechnet Björn Hesig, Träger des 1. Dans, und Ben Musaeus, der in diesem Jahr schon drei Deutsche Meistertitel (Einzelkämper, Mannschaft und Mixed-Mannschaft) errang, aufeinander. Beide Kämpfer starten in der Klasse bis 73 Kilogramm. Musaeus entschied den ersten Kampf nach intensiver Gegenwehr von Heisig letztlich souverän für sich und gewann in Folge alle seine vier Kämpfe. Damit hatte Ben Musaeus Gold sicher. Björn Heisig verbuchte zwei Siege und zwei zwei Niederlagen und gewann die Bronzemedaillie.