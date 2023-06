2. Hockey-Bundesliga Noch mal an die Schmerzgrenze gehen

So saß der Goalgetter zwar am Freitag mit im Bus, der die Jungs von der Jahnstraße zum Match am Samstag (Anpfiff 15.45 Uhr) beim Großflottbeker THGC brachte, doch auflaufen kann er auf der Anlage an der Otto-Ernst-Straße im Hamburger Westen nicht. Beim 9:3-Erfolg des HTC vor der dreiwöchigen Spielpause über den Neuling Club Raffelberg war ihm der Schläger eines Gegenspielers so derbe an die linke Hand gekracht, dass der Knochen seines Zeigefingers gleich mehrfach brach. Womöglich muss er damit sogar noch unters Messers. Und zum Abschluss der Hinrunde hatte ihm der Ball nach einer Abwehraktion von Vitali Shevchuk so unglücklich am Hinterkopf getroffen, dass er blutend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Heftig!