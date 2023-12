Schwimmen SG Neuss lässt das Jahr erfolgreich ausklingen

Für Neuss schwammen Andreas Grass, Victor Sanin, Silas Büssing, Fabian Mager, Tobias van Aggelen, Daniel van Aggelen, Jonah Knepple, Henning Vertraeten und Friedrich Busse. Max Niklitschek musste krankheitsbedingt passen. Silas Büssing (Jahrgang 2005) war von seiner Uni in den USA extra früher nach Neuss gekommen, um bei den Mannschaftswettkämpfen für Neuss starten zu können. Gleiches galt für Tobias van Aggelen (2004), der vom Bundesstützpunkt in Heidelberg anreiste. Büssing war schließlich auch der Teilnehmer, der mit 4027 die meisten Punkte für sein Team holte: Über 200 Meter Rücken stellte er in 1:58,96 Minuten einen neuen Vereinsrekord auf. Victor Sanin (2006) bestätigte seine sehr gute Form der vergangenen Wochen mit einer Gesamtpunktzahl von 3889. Mit insgesamt 3871 Zählern bei fünf Einzelstarts stand Tobias van Aggelen ebenfalls weit oben im Tableau.