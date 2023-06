Tischennis Kreis Neuss/Grevenbroich ist Geschichte

Zum letzten Mal wurde auch die Auszeichnung Sportler/Sportlerin des Jahres verliehen. In diesem Jahr ging diese Auszeichnung an das Ausnahme-Talent Ruoqi Wei von der TG Neuss. Die 13-Jährige erhielt einen persönlichen Pokal und ein Geschenk für ihre besonderen Leistungen. Sie gehört dem DTTB-Talentkader an und ist in ihrer Altersklasse eine Topspielerin in NRW. Für Furore gesorgt hat sie in der vergangenen Saison auch in der Herren-Landesliga, in der sie teilweise zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater für die TG Neuss im Einsatz war.