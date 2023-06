Skaterhockey-Bundesliga Die Crash Eagles sind bei den Köln Rheinos gefordert

Die Rheinos konnten zwar jüngst einen knappen 7:6-Sieg nach Penaltyschießen in Düsseldorf feiern, dümpeln aber ansonsten abgeschlagen im Mittelfeld herum. Den Kaarstern mangelt es an Konstanz, sie kassierten zuletzt stark ersatzgeschwächt eine 6:15-Klatsche in Iserlohn. Auch dieses Wochenende steht ihnen wieder nicht der komplette Kader zur Verfügung stehen. Es kehren allerdings in Nils Lingscheidt und Moritz Otten zwei Akteure zurück. Bei den Rheinos ragen aktuell drei Spieler heraus. Dennis Kobe, Florian Holzapfel und Robin Weisheit sind die Torgaranten. Hinzu kommt Eishockey-Profi Marcel Müller (Krefeld Pinguine), der allerdings erst einmal in Erscheinung trat, beim 8:6-Sieg in Iserlohn schoss er fünf Treffer. Es dürfte also auch eine Rolle spielen, welches Personal den beiden Vorjahresfinalisten zur Verfügung steht. Im Hinspiel konnten die Adler knapp mit 7:6 gewinnen. Siegtorschütze war Jan Wrede, der aber noch verletzt ausfällt.