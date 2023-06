Fußball-Landesliga Holzheimer SG steht vor einem Umbruch

Klar, Hamid Derakhshan ist stolz auf das, was er mit seinem Trainerteam und den rastlosen Unterstützern aus dem HSG-Vorstand und der ganzen Fußball-Abteilung auf die Beine gestellt hat. Dennoch haben die letzten Wochen der Saison ein wenig aufs Gemüt gedrückt. Zum einen waren da die großen Personalsorgen, die ihren Anteil an den Niederlagen gegen Hilden II (0:5), Fischeln (4:5) und Amern (1:2) hatten. Dadurch wurde die ansonsten überragende Rückrunde mit Siegen unter anderen gegen Viersen und den späteren Meister Büderich deutlich getrübt. Zum anderen waren es aber auch die personellen Entwicklungen, die in Holzheim die Stimmung trübten und letztlich einen Umbruch auslösten. So führte der sportliche Erfolg nicht dazu, dass Leistungsträger wegen der guten sportlichen Aussichten die finanziell eher unterdurchschnittlichen Möglichkeiten der Holzheimer außen vor ließen und blieben. Einige von ihnen folgten dem Werben der Konkurrenz. Zum Beispiel Toptorjäger Yannick Joosten, der zum VfL Jüchen/Garzweiler wechselt, der als Aufsteiger nächste Saison auch in der Landesliga dabei ist.