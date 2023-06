Basketball TG Neuss Tigers spielen weiter in der 2. Bundesliga

Auch nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Basketball-Bundesliga hatten die Tigers der TG Neuss die Hoffnung auf ein Happy End in der Verlängerung nicht aufgegeben. Und der Einsatz hat sich gelohnt. Am Freitagmittag veröffentlichte die 2. DBBL auf ihrer Homepage die Erklärung des Vereins: „Nachdem mit Abschluss der Hauptrunde die TG Neuss Tigers als sportlicher Absteiger feststanden, haben die Verantwortlichen der TG Neuss die Weichen für eine Rückkehr in die 2. DBBL gestellt. Den Tigers hat sich in der Folge die Chance geboten, das Teilnahmerecht eines Zweitligisten zu übernehmen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Partner.Sport.Bildung und dank vertrauensvoller Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte die Übernahme rechtzeitig vertraglich vereinbart werden. Die TG Neuss Tigers bedanken sich bei allen, denen die Zukunft der TG Neuss Tigers in der Toyota 2. DBBL wichtig ist.“