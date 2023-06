Turnen Stürmann-Pokal der TG Neuss meldet sich zurück

„Ohne die sehr tatkräftige Unterstützung der Eltern und ohne die großartige Unterstützung des Sportamtes der Stadt Neuss hätte dieses traditionsreiche Sportevent nicht durchgeführt werden können“, erklärte TG-Pressewart Ingo Sonnenberg. So aber kamen die Teams aus Neuss, Burtscheidt, Mühlheim und Dinslaken zusammen und hauchten der Grand-Prix-Serie im Leistungsturnen neues Leben ein. Angemeldet waren rund 60 Turnerinnen aus den Gründervereinen. Zusätzlich folgte noch der MTV Krefeld der Einladung der TG Neuss und komplettierte das Feld. In der stärksten besetzten Leistungsklasse 4 (LK 4) turnen die jüngsten Turnerinnen im Alter von neun bis zwölf Jahren. Unter den insgesamt 18 Turnerinnen waren sechs TG-Turnerinnen. Milena Griem (10.) und Lola Reiche (13.) schafften es ins Mittelfeld. Joleen Franz, Amalia Nikolaou, Johanna Bogum und Daria Rezekulova an, schlugen sich in ihrem ersten Wettkampf der Leistungsklasse 4 tapfer. Lina Gutschke vom MTV Rheinwacht Dinslaken erkämpfte sich den ersten Platz. Für diesen Sieg wurde sie zusätzlich mit dem Stürmann-Wanderpokal ausgezeichnet, der jedes Jahr der Siegerin der LK 4 verliehen wird. Diese Auszeichnung, die wieder persönlich von Elsbeth Stürmann – der Frau des Turniernamensgebers – überreicht wurde, soll die jüngsten Nachwuchsturnerinnen animieren, den Turnsport weiterhin mit vollem Engagement zu betreiben.