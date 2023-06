Reiten Turnier in Wevelinghoven steht im Zeichen der Jugendförderung

„Großen Wert legen wir auf die freundliche Atmosphäre, die die Turniere am Tribünenweg regelmäßig ausgestrahlt haben und die ein Markenzeichen sind“, erklärt Turnierleiterin Heike Bongers. Für die Organisatoren sei es neben der sportlichen Seite ein wichtiges Ziel, Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern einen angenehmen Besuch zu bieten. Das Turnier bietet aus sportlicher Sicht eine Vielfalt von Prüfungen von der Führzügelklasse für die Jüngsten über Springpferdeprüfungen und Dressurpferdeprüfungen bis hin zur Dressurprüfung der Klasse M und Springprüfung der Klasse M. Los geht’s am, Freitag um 11 Uhr, am Samstag 8 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr nach dem Sponsorenfrühstück. „Das Turnier auf dem alten Reitplatz, umgeben von der freien Natur im Bend, verwandelt für kurze Zeit die vom Verein betriebene Anlage in einen attraktiven Treffpunkt und ein familienfreundliches Ausflugsziel. Dies geschieht alleine durch den Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern“, meint Heike Bongers. Der Eintritt an allen Tagen und für alle Veranstaltungen frei. Dieses Mal bietet der Verein ein sogenanntes Warm Up für die Dressur- und für die Springreiter an. So können die Reiter ihren Pferden bereits vor den Prüfungen den Platz zeigen. Für die Dressur am Donnerstag ab 15 Uhr, für das Springen am Samstag ab 18.15 Uhr.