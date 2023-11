Leichtathletik TSV feiert zwei Silbermedaillen bei Cross-DM in Perl

Über die Mittelstrecke der Männer (4,35 Kilometer) starteten Tom Klose (13:36 Minuten/Platz 29), Alex Paulien (13:38/32) und Steffen Riestenpatt (13:45/36). In der Mannschaftswertung reichte es für Platz sieben. Trainer Tobias Kofferschläger blickte positiv auf die Cross-DM. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben zwei Mannschaftsmedaillen geholt“, sagte er. Die Arbeit der vergangenen Jahre trage Früchte und auch in der Breite sei der TSV so gut aufgestellt, dass Ausfälle kompensierbar seien. „Der Kurs war einer der anspruchsvollsten, die ich in meiner 27-jährigen Laufbahn gesehen habe. Das war schon wirklich wild und letztendlich hat sich für uns ausgezahlt, dass wir bei uns auf der Cross-Runde regelmäßig die Spezifik trainiert haben.“