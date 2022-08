Tennis Bundesliga : BW-Vorsitzender Savvidis: „Wir versuchen, unseren Spielern mehr zu bieten“

Neuss Der Vorsitzende des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss spricht nach dem klaren Sieg in Gladbach im Interview über die Gründe für den vorzeitigen Klassenverbleib.

Durch den überzeugenden 5:1-Sieg beim Vorjahres-Vizemeister Gladbacher HTC hat der TC BW Neuss am Sonntag vorzeitig den Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Sehr zur Freude des BW-Vorsitzenden Abraham Savvidis, der darin ein weiteres Zeichen für die positive Entwicklung im Verein sieht. Im Gespräch mit unserer Redaktion versprach er zudem, dass die Blau-Weissen auch im letzten Heimspiel der Saison ihren Fans noch mal Spitzentennis präsentieren wollen.

Savvidis Es ist eine Mischung aus Glückgefühlen, Erleichterung und Stolz. Glückgefühle, weil uns allen bewusst war, dass es in dieser starken Liga wieder sehr eng hätte werden können. Erleichtert sind wir, weil es geklappt hat, obwohl wir nicht alle Spieler so einsetzten konnten, wie es geplant war. Und Stolz herrscht, weil dann doch alles so aufgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit unserem kleinen Budget im Vergleich zur Konkurrenz müssen wir viel mit anderen Faktoren wettmachen, etwa mit unserer Organisation und dem Umfeld, das wir bieten.