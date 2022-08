Tennis-Bundesliga : BW Neuss steht vor dem nächsten Derby

Am Franzosen Geoffrey Blancaneaux haben die Neusser in dieser Saison viel Spaß. Gegen Gladbach ist er am Sonntag wieder dabei. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zuletzt erkämpften sich die Neusser in der Tennis-Bundesliga einen enorm wichtigen Punkt gegen den HTC BW Krefeld. Wenn es auch am Sonntag beim Gladbacher HTC etwas Zählbares gäbe, wären die Blau-Weissen glücklich.

Bei seinen Topspielern lief es für der TC BW Neuss in der aktuellen Saison der Tennis-Bundesliga mit Blick auf die Einsätze bislang alles andere als optimal. An sechs Spieltagen kam bislang nur der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 26) zum Einsatz. Die beiden anderen Top-100-Spieler Benjamin Bonzi (ATP 51) und Alejandro Tabilo (ATP 71) mussten bisher aus unterschiedlichen Gründen passen. Davon ließen sich die Neusser allerdings nicht unterkriegen und sammelten auch dank ihres besonderen Mannschaftsgeistes immerhin fünf Punkte ein, die eine gute Grundlage sind, um an den letzten drei Spieltagen den Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen. Zumal die Personalnöte der Blau-Weissen im Saisonendspurt ein Vorteil sein könnten. Denn während sie von Beginn an damit umgehen mussten, wird die Konkurrenz auch wegen der Hartplatzsaison in den USA mit den US Open Ende August als Höhepunkt jetzt davon heimgesucht. Das erhöht zum Beispiel die Chancen der Neusser auf etwas Zählbares beim nächsten Derby am Sonntag auswärts gegen den Gladbacher HTC.