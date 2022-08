Basketball : TG Stürzelberg freut sich auf die Elephants

Stürzelberg Die Basketballer der TG Stürzelberg gehen personell fast unverändert in ihr viertes Jahr in der Zweiten Regionalliga. Trainer Philipp Schnelle vertraut auf eine extrem erfahrene Mannschaft.

Irgendwie klingt es immer noch unwirklich, aber die Fakten sprechen für sich: Die Basketballer der TG Stürzelberg starten am 25. September mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Hilden schon in ihr viertes Jahr in der 2. Regionalliga. Und quasi als Belohnung für den starken vierten Rang in der vergangenen Saison winken am 29. Oktober (in Grevenbroich) und am 11. Februar (in Dormagen) bis vor kurzem noch für unmöglich gehaltene Duelle mit dem großen Lokalrivalen und Topfavoriten NEW’ Elephants.