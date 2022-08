Fußball : Holzheim kommt im Testspiel böse unter die Räder

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer unterliegen dem FC BW Friesdorf aus der Mittelrheinliga mit 0:8. Kapellen schlägt den Ligarivalen VSF Amern mit 4:1.

Holzheimer SG – FC BW Friesdorf 0:8 (0:4). Die HSG kam gegen die Gäste aus der Mittelrheinliga gehörig unter die Räder. Ibish Ibishi zwang die Neusser mit seinem Viererpack fast im Alleingang in die Knie. Im zweiten Durchgang glänzte Jan Lucas Mowitz mit einem Hattrick in nur sieben Minuten (!).

SC Kapellen – VSF Amern 4:1 (1:1). Im letzten Test vor dem Saisonstart empfing der Landesliga-Vizemeister den Ligakonkurrenten VSF Amern zur Generalprobe. Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, die durch Hayato Takebata früh in Führung gingen. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Pablo Ramm für den Ausgleich. Im zweiten blieben die Tore lange aus, erst in der Schlussphase drehte Kapellen noch mal richtig auf. Erst erzielte Maik Ferber (79.) die Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Julian Garcia Ramon (81.) auf 3:1. Den Schlussstrich setzte Maik Ferber mit seinem zweiten Treffer der Partie.