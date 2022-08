TG Neuss : Ein Sommer voller Basketball für das Talent der Tigers

Neuss Für Johanna Huppertz ging es mit der deutschen U16-Nationalmannschaft nach dem European Youth Olympic Festival im slowakischen Banská Bystrica direkt weiter nach Tschechien.

(sit) Nach dem Schnupperjahr 2021/2022 in der 2. Damen-Bundesliga Nord ist Johanna Huppertz bei den Basketballerinnen der TG Neuss in der am 25. September mit der Partie in Göttingen beginnenden Punktspielrunde für eine tragendere Rolle vorgesehen. In der U16-Nationalmannschaften ist die noch 15-Jährige schon jetzt eine feste Größe. Und darum kann sich die 1,77 große Flügelspielerin in diesem Sommer auch nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Vor einer Woche erst vom mit Platz sieben abgeschlossenen European Youth Olympic Festival im slowakischen Banská Bystrica ins heimische St. Hubert (Kempen) zurückgekehrt, konnte sie ihre Sporttasche gleich gepackt lassen, ging es mit der deutschen U16-Auswahl doch direkt weiter ins böhmische Decín, wo eine Serie von drei Testspielen gegen die Tschechische Republik auf dem Plan stand. Allerdings keine wirklich spaßige Angelegenheit, gingen doch alle Partien verloren (61:63, 46:65 und 32:49). Das fand Bundestrainer Stefan Mienack erwartungsgemäß wenig prickelnd. Sein Fazit: „Wir haben zu viele Probleme gegen starken Druck. Diesen internationalen Druck kennen die Mädchen aus ihren Ligen in Deutschland so nicht und daran müssen wir weiter arbeiten.“ Johanna Huppertz kam in jedem Spiel zum Einsatz, wusste dabei aber nur zum Auftakt zweistellig zu punkten (11/5/1). In den letzten drei Testspielen vor der U16-Europameisterschaft in Portugal (19. bis 27. August) gegen Frankreich fordert Mienack seine Mädels dazu auf, vor allem „besser auf den Ball aufzupassen. Im dritten Spiel gegen Tschechien hatten wir 32 Ballverluste, damit kann man international kein Spiel gewinnen.“