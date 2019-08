Fußball : HSG hadert mit der Chancenverwertung

Holzheim Trotz der 0:4-Niederlage in Rhede enttäuscht Landesligist Holzheimer SG zum Saisonstart nicht.

Was den Gästen zu Beginn ihrer zweiten Saison in dieser Spielklasse zum Verhängnis wurde, war ihre Unfähigkeit, den Ball ins gegnerische Netz zu befördern. „Wir haben uns sehr viele Chance erspielt, hätten aber wohl noch zwei weitere Stunde spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, stellte van Schewick fest. Zwar geriet die HSG schon früh ins Hintertreffen, Goalgetter Calvin Top brachte Rhede in der zweiten Minuten in Führung, doch selbst zu diesem Zeitpunkt „hätten wir schon vorne liegen können“, wollte der Coach festgehalten wissen. Dass sich seine Schützlinge bis zum Halbzeitpfiff noch ein zweites Mal auskontern ließen – wiederum traf Calvin Top –, passte ihm ganz und gar nicht. „Das war bitter, denn die Jungs haben wirklich alles gegeben.“