Fußball : Für Holzheim zählt wieder nur der Klassenverbleib

Neuss Die zweite Saison in der Fußball-Landesliga beginnt für die HSG am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim starken VfL Rhede.

Sorgen bereiten ihm vor den Auftaktspielen am Sonntag (15 Uhr) in Rhede und am Mittwoch (20 Uhr) daheim gegen den TSV Meerbusch II ausgerechnet die arrivierten Kräfte: Kapitän Pascal „Calli“ Schneider plagt sich genau wie Marcus Buchen mit Knieproblemen herum, hat darum fast die gesamte Vorbereitung geschlabbert. Auch der vom SV Uedesheim zur HSG gewechselte Alexander Nuss (leichtes Ziehen im Oberschenkel) ist nicht ganz fit. Und der auf der Zielgeraden der vergangenen Saison zum Leistungsträger avancierte Andre Pinho Ferreira ist nach seinem Urlaub gerade erst wieder ins Training eingestiegen.

Damit sind Topleute wie Kunstschütze Tom Nilgen, Oliver Esser und Goalgetter Maurice Girke (23 Treffer im ersten Landesliga-Jahr), der sich eigentlich schon mit Teutonia St. Tönis einig war, noch mehr gefordert. Denn daran lässt van Schewick keinen Zweifel: „Obwohl wir uns nach dem Umbruch erstmal finden müssen und dafür vielleicht noch einige Zeit benötigen, müssen wir am Sonntag direkt liefern.“ Leichter gesagt als getan. Dass es bis zum 7500 Zuschauer fassenden BESAGROUP-Sportpark des VfL Rhede knapp 100 Kilometer sind, nimmt van Schewick noch gelassen: „Klar, es stehen in dieser Saison viele weite Fahrten auf dem Programm. Aber wir sind froh, dass wir die weiter in der Landesliga machen dürfen.“ Weitaus mehr beeindruckt ihn allerdings die Qualität der Hausherren. Im Gegensatz zur HSG ist der VfL nämlich auf diesem Spielniveau praktisch zu Hause. 2013 reichte es in der Oberliga unter dem mittlerweile beim großen Nachbarn 1. FC Bocholt tätigen Trainer Manuel Jara sogar mal zum dritten Platz. Die Vorbereitung schloss die personell gut bestückte Mannschaft am Wochenende mit einem Erfolgserlebnis ab: Der nun in Rhede unter Vertrag stehende Coach Javier Garcia Dinis resümierte nach dem Sieg am Sonntag beim SETEX-Cup in Dingden (4:0-Erfolg im Endspiel über den Bezirksligisten SC 26 Bocholt): „Bis zum Saisonstart am Sonntag gegen die Holzheimer SG müssen wir versuchen, unsere Spielweise weiter zu verbessern. Dieser Prozess wird sicherlich auch bis über den ersten Spieltag hinaus andauern.“