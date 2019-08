Dormagen : Mitunter war der Respekt einfach zu groß

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen reiht sich ein in die Serie zweistelliger Testspielsiege von Rekordmeister THW Kiel.

Der TSV Bayer Dormagen befindet sich in guter Gesellschaft: Am Sonntagnachmittag musste auch der FC Barcelona der bestechenden Frühform des THW Kiel Tribut zollen und sich dem Deutschen Rekordmeister mit 29:33 geschlagen geben. 24 Stunden zuvor hatten sich die „Zebras“ mit 40:27 (Halbzeit 19:11) beim Handball-Zweitligisten durchgesetzt.

Die Niederlage sei „um drei, vier Tore zu hoch“ ausgefallen, urteilte Bayer-Trainer Dusko Bilanovic hernach. In der Tat hatten es seine Schützlinge durchaus in der Hand, mit einer einstelligen Tordifferenz aus der unterhaltsamen, tempo- und abwechslungsreichen Partie heraus zu kommen. Doch dafür „hatten sie in einigen Phasen zu viel Respekt“, befand Bilanovics Amtskollege Filip Jicha, der mit der ersten Saisonvorbereitung des THW unter seiner Regie als Cheftrainer „ausgesprochen zufrieden“ ist. Und das auch mit dem Auftritt vor 1834 Zuschauern im Bayer-Sportcenter war: „Wir haben viel ausprobiert, die Mannschaft hat das gut umgesetzt.“ Wobei die „Zebras“ sich nicht wie in solchen „Gala-Spielen“ oftmals zu sehen auf irgendwelche Zaubertricks einließen, sondern soliden Bundesliga-Handball spielten – mit dem nötigen Ernst und dem nötigen Respekt vor dem Gegner, der zwar unterlegen war, den sie aber durchaus ernst nahmen.