Fußball : Kapellen schießt sich zum Start an die Spitze

Kapellen Dank einer konzentrierten Leistung schlägt der SCK zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga starke Gäste aus Süchteln mit 6:1.

Was sich so locker, flockig, leicht liest, war indes das verdiente Produkt konzentrierter Arbeit. „Wir mussten eine Leistung bringen wie in einem engen Spiel, das wir am Ende nur 2:1 gewinnen“, bestätigte Ferber. Süchteln war über weite Strecken der Auftaktpartie der erwartet unbequeme und gut organisierte Gegner. „Gegen die“, prophezeite Ferber, „werden sich noch einige Mannschaft schwer tun.“ Darum war es wichtig und richtig, dass der Favorit gleich von Beginn an die Zügel fest in die Hand nahm – und Torgefahr entwickelte: Alexander Hauptmann verfehlte schon in der vierten Minute nur knapp, der überraschte Maik Ferber hämmerte das Leder nach einem Reflex von ASV-Keeper Jens Lonny gegen Dennis Schreuers aus anderthalb Metern an die Unterkante der Latte (6.). Erst in der 36. Minute belohnte Lennart Ingmann mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern ins Eck den nie nachlassenden Elan der Hausherren. Vielleicht spielentscheidend war das 2:0 kurz nach der Halbzeitpause: Der herausragend freigespielte Christos Pappas, neben Torhüter Nico Bayer sowie Timo Welky und Kapitän Janik Roeber, die auf Anhieb ein famoses Pärchen im der zentralen Verteidigung bildeten, einer von vier Neuzugängen in der Startformation, vollendete im Strafraum bewundernswert abgebrüht (49.). Der aus Fischeln gekommene Mittelfeldmann hatte sich zuvor bereits um den ersten Treffer verdient gemacht.