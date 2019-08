Handball : Selbst der Hexer hatte seinen Spaß

Dormagen Begeisterte Fans, zufriedene Trainer, sympathische Spieler – der Auftritt des Deutschen Rekordmeisters THW Kiel beim TSV Bayer Dormagen war fast schon zu schön, um wahr zu sein. Dass der sich nach Kräften wehrende Handball-Zweitligist am Ende mit 27:40 verlor, störte nur einen unter den fast 2000 Besuchern: „Das war um drei, vier Tore zu hoch,“ befand Bayer-Trainer Dusko Bilanovic, sieht sein Team aber zwei Wochen vor Saisonstart auf einem guten Weg.

Das sich die Handballer des TSV Bayer Dormagen und des THW Kiel indes redlich verdienten an diesem Samstagnachmittag. Das Gastspiel des Deutschen Rekordmeisters, einen Tag vor seinem Kräftemessen mit dem FC Barcelona in Bestbesetzung angereist, hielt alles, was es versprach. 1834 zahlende Zuschauer, so viele wie lange nicht mehr im Bayer-Sportcenter, waren schlichtweg begeistert – vom Handball, den beide Teams boten, und vom sympathischen Auftreten des Kieler Starensembles, das sich von Niklas Landin über Hendrik Pekeler bis Miha Zarabec für keinen Autogrammwunsch zu schade, für kein Selfie zu ungeduldig war.