Floorball-Bundesliga Harter Doppelspieltag für DJK Holzbüttgen

Am Sonntag um 16 Uhr trifft die DJK dann auf das Schlusslicht aus Schenefeld in der heimischen Stadtparkhalle. 26 Zähler trennen die beiden Teams, seine vier Punkte holte der Tabellenletzte allesamt zu Hause. Auswärts ging bei den Blau-Weißen aber noch gar nichts, während Holzbüttgen mit fünf Siegen eine Heimmacht darstellt. Im Hinspiel reüssierten die Grün-Weißen souverän mit 10:5. Zum Jahresabschluss kommt es insbesondere auf die Konzentration an: Schenefeld konnte 55 Prozent des Überzahlspiels nutzen, kassierte aber auch in mehr als der Hälfte der Fälle Gegentore in Unterzahl.