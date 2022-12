Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen schließt Hinrunde mit Heimsieg ab

Die Gastgeber lagen durch einen Blitzstart bereits nach drei Minuten durch Tore von Jannik Heinen und Niklas Stammen mit 2:0 in Führung. Diese konterten die Dresdener aber rasch durch Tim Sigmunds Anschlusstreffer (4.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach je einem weiteren Tor auf beiden Seiten ging es mit 3:2 in die erste Drittelpause. Aus dieser kamen die Igels besser und glichen durch den zweiten Treffer Tim Sigmunds (28.) zum 3:3 aus. Dies war wohl der endgültige Weckruf für die DJKler, die danach durch Leo Häfner (31.) und Torben Lange (33.) auf 5:3 stellten. Dresden blieb aber weiter dran und verkürzte durch Daniel Hulic (38.) wieder auf ein Tor Rückstand. Niko Ollilainens Mannschaft hatte aber unmittelbar danach eine erneute Antwort parat und stellte durch Janos Brökers 6:4 den alten Abstand wieder her.