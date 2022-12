2. Ringer-Bundesliga Der Meister gibt sich noch einmal die Ehre

Doch obgleich die von Anfang an sympathisch offensiv angekündigte Rückkehr ins deutsche Oberhaus schon unter Dach und Fach ist, bleibt sich der KSK treu und schickt eine erstklassige Mannschaft auf die Matte. Die einzige Änderung gegenüber dem Sieg in Lübtheen: In der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm macht der Sportliche Leiter Fatih Cinar wieder Platz für Jackson Vaillant Cantero, der am Freitag seine lange Karriere im zarten (Ringer-) Alter von 48 Jahren tatsächlich beenden wird. Andere fangen derweil gerade erst so richtig an: So könnte sich Simone Piroddu vorstellen, die lästige und zudem umweltbelastende Fliegerei zwischen Sardinien und Düsseldorf zukünftig einfach zu lassen und stattdessen während der Saison fest in Neuss zu bleiben. Neun Stunden hin, neun Stunden zurück – und das alles für höchstens sechs Minuten auf der Matte ... Keine wirklich gute Idee. Darum ist der amtierende U20-Europameister nach dem Kampf in Lübtheen auch gleich am Rhein geblieben.