Skaterhockey Mit kühlem Kopf zum fünften Titel

Qualität haben die Crash Eagle Kaarst mehr als genug im Kader, schließlich schloss das Team von Trainer Marcus Drücker die Hauptrunde der Skaterhockey-Bundesliga auf Platz eins ab, doch soll das in der Großsporthalle Bocklemünd gegen Gastgeber HC Köln-West Rheinos schon am Samstag (19 Uhr) klappen mit dem fünften nationalen Meistertitel, braucht es vor allem einen kühlen Kopf. Vorsitzender Georg Otten, Mitglied der Meisterteams von 1997 und 1998, spricht Klartext: „Wenn man das erste Finale der Play-off-Serie in Kaarst und das Spiel in Köln in der Hauptrunde analysiert, stellt man fest, dass Strafzeiten tunlichst zu vermeiden sind.“ Stimmt auffallend: In der Hauptrunde (7:4 für Köln) erzielten die Rheinos fünf der sieben Tore in Überzahl, in Kaarst waren es zwei Überzahltreffer beim 6:4-Erfolg der Adler, die nach dem ersten Viertel mit 3:0 geführt hatten. Daraus folgert Otten: „Wenn es uns gelingt, von der Strafbank wegzubleiben, dann stehen die Chancen für einen erneuten Titelgewinn sehr gut.“ Wenn nicht, muss am 18. Dezember das dritte Spiel die Entscheidung bringen.