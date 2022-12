Turnen Kaarster Spatzen gelingt ein „toller Jahresabschluss“

Mit drei ihrer „Spatzen“ war die SG Kaarst beim 37. DTG-Pokalturnen in Dortmund im Einsatz. Zum Auftakt präsentierte Annika Baum, mit zehn Jahren jüngste Turnerin dieser Wettkampfrunde, an den Geräten Sprung, Stufenbarren und Boden Übungen mit neuen Elementen auf dem Niveau der Leistungsklasse (LK) 2. Am Schwebebalken gab es zwar zwei Stürze, trotzdem sicherte sich die Kaarsterin in einem Feld mit deutlich älterer Konkurrenz den guten siebten Platz. Im Wettkampf der Altersklasse fehlten ihrer Teamkollegin Fiona Johanna Longerich nur 0,7 Punkte zum Sieg. „Sie hat aber an allen vier Geräten sichere Übungen mit einer schönen Ausführung gezeigt und kann somit stolz auf ihren zweiten Platz sein“, sagte ihre Trainerin Natalia Schlag Die achtjährige Pelin Cetinkaya beeindruckte in der Altersklasse 8 mit ausgezeichneten Übungen und gewann am Ende den gesamten Wettkampf trotz eines Sturzes am Schwebebalken mit dem Abstand von sechs Punkten. „Eine brillante Leistung“, stellte ihre Trainerin Jasmin Schlag begeistert fest und bilanzierte zufrieden: „Wir sind sehr stolz auf unsere Turnerinnen und ihre Entwicklung in diesem Jahr. Das war ein richtig toller Abschluss des Wettkampfjahres 2022.“ -sit