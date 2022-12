Fußballer der Holzheimer SG legen nach HSG unterstützt Proteste im Iran mit neuer Aktion

Um den starken, der staatlichen Gewalt in ihrem Land aber zumeist hilflos ausgesetzten Frauen zu helfen, wollen es die Kicker der HSG nicht bei Bildern und Worten belassen. Mit dem Derby am Freitagabend (Anstoß 20 Uhr) auf heimischer Anlage an der Reuschenberger Straße gegen den SC Kapellen startet der Verkauf spezieller T-Shirts, auf dem unter dem Vereinslogo die Botschaft „Woman, Life, Freedom“ zu lesen ist. „Mit dem Erlös wollen wir den Menschen im Iran die Möglichkeit geben, übers Internet Öffentlichkeit herzustellen, damit dort weniger gemordet und vergewaltigt wird“, erklärt Derakhshan. Dass seine Jungs in Holzheim diesen Weg bedingungslos mitgehen, rührt ihn zu Tränen: „Von so einer Mannschaft habe ich immer geträumt.“