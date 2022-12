Tischtennis Gerda Kux-Sieberath holt in Hamm das Triple

Der älteste Teilnehmer aus dem Kreis war Helmut Krause vom TTC Dormagen, der in der AK-85 an den Start ging und im Doppel mit Colin Pratt (TTF Rhenania Königshof) den dritten Platz holte. Zwei dritte Plätze gab es auch für Rolf-Rüdiger Hartwig (AK 80) und Hermann-Josef Tombrink (AK 70) im Doppel. Für René Holz reichte es nicht für eine Platzierung ganz vorne. Der NRW-Liga-Spieler vom TTC BW Grevenbroich schied im Achtelfinale aus. Frank Wollweber (TTC Dormagen), Isabella Loos und Monika Wallstein (beide TTSF Glehn) freuten sich schon über die Teilnahme bei den Landesmeisterschaften. Für die Besten geht es im kommenden Jahr bei den 44. Deutschen Senioren-Meisterschaften vom 29. April bis 1. Mai in Ahrensburg weiter.