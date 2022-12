Eishockey-Regionalliga Neusser EV will raus aus der Ergebniskrise

Nach zuletzt sechs Niederlagen am Stück muss der Neusser EV in der Eishockey-Regionalliga gleich zweimal gegen Tabellennachbarn ran. Zuerst geht es am Freitag zum Schlusslicht ESV Bergisch Gladbach (Anpfiff 20.15 Uhr). Die Real Stars konnten allerdings in den vergangenen Wochen mit Siegen gegen Lauterbach und Dortmund wieder auf einen Punkt an die Neusser herankommen. Dortmund ist am Sonntag ab 20 Uhr zu Gast in der Reuschenberger Südparkhalle. Es ist eine Art Krisengipfel, denn auch die fünftplatzierten Eisadler haben viermal in Folge verloren.