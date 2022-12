Fußball-Kreisliga A Unter Yavuz zurück zu alter Stärke

Gierath mit großen Problemen. Der SV Bedburdyck/Gierath ist nach zwischenzeitlichem Hoch wieder in den Tabellenkeller abgerutscht. Die Personalnöte sind groß, vergangene Woche musste der SV sogar die Partie gegen Weißenberg absagen. „Kranke, Corona, Verletzte – bei uns sieht es sehr schlecht aus“, berichtet Trainer Jürgen Steins. Für das Spiel in Uedesheim am Sonntag habe er aktuell 14 Leute zusammen. Mit einem Punkt wäre Steins da schon zufrieden. Der Fokus liegt viel mehr schon auf der zweiten Jahreshälfte. Am 17. Januar legt Gierath wieder los. „Wir werden uns sechs Wochen intensiv vorbereiten und an den Basics wie Positionsspiel und gruppentaktisches Verhalten arbeiten. Ich werde jeden Stein umdrehen und alles auf den Prüfstand stellen“, kündigt Steins an. Von den Spielern erwarte er hundertprozentige Einstellung und Identifikation. Insbesondere im Defensivverhalten hat Bedburdyck/Gierath Nachholbedarf. Mit 50 Gegentreffern ist die Steins-Elf trauriger Spitzenreiter in der Kreisliga A.