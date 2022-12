Rudern Neusser RV setzt erste Duftmarke

Beim ersten großen Kräftemessen der neuen Saison auf dem Dortmund-Ems-Kanal haben sich die Athletinnen des Neusser Rudervereins in guter Frühform präsentiert. Es traten in Melina Reinke, Carolin Oldenkott und Hannah Päßler allerdings nur drei Sportlerinnen für den NRV mit Trainer Christian Stoffels bei den Wettkämpfen auf Landesebene in den Kleinbooten an. Ein recht überschaubare Besetzung, da in den U23-WM-Medaillengewinnerinnen Olivia Clotten und Cecilia Sommerfeld zwei Asse aufgrund ihres Studiums wieder in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind und Cosima Clotten krankheitsbedingt passen musste.