Jugendhandball Dormagens A-Jugend startet in die Meisterrunde

Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der Bundesliga-Vorrunde geht es am Samstag für die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen in der Meisterrunde weiter. Sie treffen in der ersten Staffel der sogenannten Meisterrunde auswärts auf die JSG Balingen-Weilstetten, die in der Süd-Vorrunde den dritten Platz belegt hatte.